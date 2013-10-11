СБУ у супроводі групи "Альфа" провела вилучення документів в "Укрспецекспорті" - ЗМІ

10 жовтня СБУ у супроводі групи "Альфа" увірвалася до будівлі Державного концерну "Укроборонпром" і провела вилучення документів в офісі компанії-спецекспортера "Укрспецекспорт". Про це ZN.UA повідомило джерело в "Укрспецекспорті".

Одночасно вилучення документів відбулося ще в одному підприємстві концерну - ДП "Укроборонсервіс".

Джерело в "Укрспецекспорті" повідомило, що ці події пов'язані з активною діяльністю колишніх керівників цих компаній, а також Міноборони Дмитра Саламатіна та Дмитра Пляцука з продажу комерсантам бойової зброї.

За даними ZN.UA, вилучення документів у кримінальній справі було ініційовано слідчим управлінням СБУ.

Причиною для порушення кримінальної справи стало виявлення факту продажу спецекспортерами конкретному ТОВ автоматів, пістолетів, кулеметів, гранатометів, боєприпасів, бронетранспортерів, танків зі стволами (що не пройшли конверсію), приладів нічного бачення та інших видів озброєння.

Приватна компанія придбала у спецекспортерів зброю для реалізації за кордон.

Нагадаємо, 12 липня держконцерн "Укроборонпром" звільнив з посади генерального директора "Укрспецекспорту" Дмитра Перегудова. Перегудов очолював "Укрспецекспорт" з січня 2011 року по лютий 2012 року, змінивши на посаді призначеного головою "Укроборонпрому" Дмитра Саламатіна. У лютому-червні 2012 року після призначення Саламатіна міністром оборони обіймав посаду голови "Укроборонпрому".