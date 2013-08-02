В Укрспецекспорті кажуть, що працюють з Іраком «у штатному режимі»

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби держкомпанії у зв'язку з появою в ЗМІ повідомлень про проблеми з вивантаженням партії з 42 українських бронетранспортерів в Іраку, які вже кілька місяців простоюють на судні SE Pacifcka в Перській затоці нібито через погану якість техніки.

"Держкомпанія не коментує деталі контракту з Республікою Ірак з поставок до цієї країни бронетехніки, зважаючи на конфіденційний характер цієї інформації", - зазначають в «Укрспецекспорті».

«Реалізація даного контракту здійснюється в штатному режимі. Про завершення чергового етапу контракту компанія повідомить офіційно», - уточнили в заяві.

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Довідка УНІАН. Наприкінці 2009 року Україна і Ірак підписали контракт на поставки 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн дол.

Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро ім. Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (м. Харків).

Вартість усього великого контракту, яким передбачені, зокрема, поставки з України до Іраку літаків Ан-32 і ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд дол. Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Перша партія БТР-4 для Іраку була виготовлена на виробничій базі КБ ім. Морозова, і в кількості 26 одиниць відправлена замовникові з території заводу ім. Малишева 20 квітня 2011 року.

БТР-4 призначений для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів і їх вогняної підтримки в бою. БТР-4 використовується для оснащення підрозділів, які здатні вести бойові дії в різних умовах, зокрема в умовах застосування супротивником зброї масового ураження. БТР-4 може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти, виконувати поставлені завдання як вдень, так і вночі в різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур навколишнього повітря від -40 до +55°С.