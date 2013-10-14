Овочі та фрукти в Україні не дорожчають завдяки гарній погоді

Плодоовочевий індекс за попередній тиждень (з 5 по 11 жовтня) зріс лише на 0,8 % після рекордного зростання на 16,4 % тижнем раніше. Тим не менш, тенденція зростання оптових цін на плодоовочеву продукцію в Україні зберігається вже сім тижнів поспіль, повідомляє «АПК-Інформ: овочі та фрукти».

"Незважаючи на поліпшення погодних умов і хороше просування збирання овочів борщового набору та картоплі на минулому тижні, ціни на цибулю і моркву продовжують зростати, - каже Тетяна Гетьман, керівник проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти». - У той же час трохи знизилися ціни на картоплю та столовий буряк, тоді як ціни на капусту практично не змінилися, оскільки збирання пізніх її сортів розпочнеться пізніше".

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Основний внесок у зростання вартості плодоовочевого кошика на попередньому тижні внесли тепличні овочі, що подорожчали на 18,9 % у зв'язку із закінченням сезону. Варто відзначити, що цього року подорожчання даної групи овочів почалося раніше звичайного, що обумовлено несприятливими погодними умовами у вересні.

При цьому, порівняно недорога в поточному році фруктова корзина весь тиждень відрізнялася ціновою стабільністю. Ринок яблук був збалансований за попитом і пропозицією, а на ринку досить недорогих для цього періоду року цитрусових пропозиція продовжувала зростати, стимулюючи споживчий попит.