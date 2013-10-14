За минулий тиждень зареєстровано понад 44 тисячі хворих на ГРВІ та грип

За минулий тиждень, 7-13 жовтня, показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищили епідемічні пороги в жодному регіоні України та були в межах від 27,4% у Сімферополі до 82,9% у Харкові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерстві охорони здоров’я з посиланням на інформацію Центру грипу та ГРВІ Центральної СЕС.

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Всього за минулий тиждень було зареєстровано 44 тис. 226 хворих осіб на грип та ГРВІ, із них госпіталізовано 516 осіб (1,15% - від усіх хворих), серед госпіталізованих 92,05% становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) становить 42,15 випадків на 10 тис. населення, що на 3,6% більше, ніж минулого тижня, йдеться в повідомленні.

Серед дитячого населення зареєстровано 29 тис. 807 випадків захворювань на грип та ГРВІ (67,4% від числа усіх хворих), що на 4,7% більше, ніж минулого тижня. Питома вага хворих дітей за віковими категоріями становить: до року – 8,0%, 1-4 роки – 39,3%, 5-9 років – 26,2%, 10-14 років – 16,1%, 15-17 років – 10,5%.

За звітний період летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано, як і за попередній тиждень.

У цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в країні відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року, підкреслили в МОЗ.