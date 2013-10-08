Епідеміологи прогнозують новий вид грипу в грудні
Лікарі закликають робити щеплення на початку листопада.
Грип прийде до України перед Новим роком, але зробити щеплення епідеміологи рекомендують вже зараз.
Про це пише газета “Сегодня”.
«Можливо (грип прийде до України) і пізніше. Французька, голландська і німецька вакцини завезені до України і дозволені до застосування», — повідомила завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології інфекційних захворювань ім. Громашевського Алла Мироненко.
За її словами, в цьому епідсезоні циркулюватимуть відразу три штами: вже знайомі всім A/California (H1N1), A/H3N2/Victoria, і новий — B/Massachusetts. Як зазначила Мироненко, імунна система українців з ним ще не стикалася, а за клінічними ознаками перебіг хвороби відрізнити від інших видів грипу його вкрай складно.
«Незалежно від типу грипу, всі симптоми однакові. Щеплення можна починати робити вже наступного тижня, а краще — з початку листопада. Тільки не варто це робити, якщо захворіли простудою. Краще дочекатися одужання. Інакше вакцина лише посилить перебіг хвороби і не спрацює проти грипу. Якщо хочете вакцинуватися, йдіть до лікаря на обстеження. Лише після цього можна робити щеплення», — сказав головний імунолог Києва Олег Назар.
Також видання зазначає, що пандемії в МОЗ не прогнозують. Але на випадок епідемії більш як 9 тисяч лікарів готові надати меддопомогу, в лікарнях підготовлено більш як 22 тисячі ліжок для пацієнтів, а на складах вже зараз є 6,5 млн. упаковок ліків від ГРВІ, і до кінця року їх кількість збільшиться ще на 20 млн.