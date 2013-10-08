Епідеміологи прогнозують новий вид грипу в грудні

Грип прийде до України перед Новим роком, але зробити щеплення епідеміологи рекомендують вже зараз.

Про це пише газета “Сегодня”.

«Можливо (грип прийде до України) і пізніше. Французька, голландська і німецька вакцини завезені до України і дозволені до застосування», — повідомила завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології інфекційних захворювань ім. Громашевського Алла Мироненко.

За її словами, в цьому епідсезоні циркулюватимуть відразу три штами: вже знайомі всім A/California (H1N1), A/H3N2/Victoria, і новий — B/Massachusetts. Як зазначила Мироненко, імунна система українців з ним ще не стикалася, а за клінічними ознаками перебіг хвороби відрізнити від інших видів грипу його вкрай складно.

«Незалежно від типу грипу, всі симптоми однакові. Щеплення можна починати робити вже наступного тижня, а краще — з початку листопада. Тільки не варто це робити, якщо захворіли простудою. Краще дочекатися одужання. Інакше вакцина лише посилить перебіг хвороби і не спрацює проти грипу. Якщо хочете вакцинуватися, йдіть до лікаря на обстеження. Лише після цього можна робити щеплення», — сказав головний імунолог Києва Олег Назар.

Також видання зазначає, що пандемії в МОЗ не прогнозують. Але на випадок епідемії більш як 9 тисяч лікарів готові надати меддопомогу, в лікарнях підготовлено більш як 22 тисячі ліжок для пацієнтів, а на складах вже зараз є 6,5 млн. упаковок ліків від ГРВІ, і до кінця року їх кількість збільшиться ще на 20 млн.