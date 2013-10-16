Працівниця міграційної служби погоріла на хабарі за підтвердження громадянства

В Одесі прокуратура направила до суду провадження стосовно працівниці міграційної служби, яка вимагала за підтвердження громадянства $1 тис.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратурою направлено до суду звинувачувальний акт стосовно співробітниці Суворовського РВ Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області за ч. 4 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди посадовцем).

За даними прес-служби, цю посадову особу було викрито прокуратурою за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій спільно із співробітниками обласного управління СБУ в рамках кримінального провадження.

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У ході досудового слідства встановлено, що співробітниця райвідділу ДМС вимагала і одержала від громадянки хабар у сумі $1 тис. за підтвердження громадянства її дочки.

Як повідомляв УНІАН, у липні прокуратура Суворовського району Одеси розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного стягування різних платежів з громадян під час оформлення закордонних паспортів. Як повідомляла прес-служба прокуратури Одеської області, провадження розпочате за результатами перевірки за ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України. Встановлено, що посадовці надавали громадянам переліки банківських рахунків для сплати платежів за оформлення паспорта для виїзду за кордон. До переліку входили платежі за послуги з інформаційного забезпечення, медичного страхування, довідки про відсутність судимості тощо.

Стягнення таких платежів не передбачене законодавством.