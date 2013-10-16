У Львові тюремник вимагав 19 тисяч хабара від ув'язненого

У Львові співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками прокуратури викрили протиправну діяльність начальника оперативного відділу Львівської виправної колонії, який вимагав неправомірну вигоду від одного із засуджених.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області, підполковник внутрішньої служби вимагав від ув’язненого 19 тис. грн за не викриття можливої його причетності до незаконного обігу наркотиків на території колонії.

Співробітники Служби безпеки України 4 жовтня затримали службовця «на гарячому» під час одержання ним частини грошей у розмірі 13 тис. грн.

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Працівнику правоохоронного органу оголошено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.4 ст.368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди). Наразі затриманий перебуває під домашнім арештом.

За цей злочини передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.