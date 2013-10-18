Табачник заперечує наявність помилок у підручниках з математики для 1 і 2 класів

Міністр освіти та науки України Дмитро Табачник заперечує наявність помилок у підручниках із математики для 1 і 2 класів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відкриття російсько-української гуманітарної гімназії в Києві.

«По-перше, цих помилок немає, тому що це відверта неправда. По-друге, так би мовити, принесіть мені цей підручник і, не спираючись на думку шанованого народного депутата, який не є педагогом, а зробіть експертизу, покажіть мені помилки. Якщо він намагається у вигляді помилок подавати різницю між діалектними словами, прийнятими в його регіоні, й загальновживаними, то це не помилка, і навіть не друкарська помилка», - зазначив міністр.

При цьому Табачник запевнив, що Міносвіти перевірить ці підручники.

«Безумовно, Міністерство освіти ще раз розбереться і з укладачами, і зі співавторами, і з конкурсною комісією, і перевірить кожен сигнал. Поки жодна професійна експертиза навіть десятої частини оголошених друкарських помилок не виявила. Перевірка вже йде», - запевнив Табачник.

Як повідомлялося, народний депутат від «Батьківщини» Іван Стойко заявив, що тернопільські педагоги знайшли 153 помилки і неточності на 149-ти сторінках підручника із математики для 1-го класу. За його словами, не краща якість у підручників із математики для 2-го класу. Стойко заявив, що в підручниках знайдено грубі русизми, пропущені коми, тире і є помилки в математичному матеріалі.