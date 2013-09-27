ЗМІ: У новому підручнику з математики нарахували 160 помилок (відео)

Першокласники не можуть освоїти матеріалу і розв’язати задач, що рекомендовані Міністерством освіти й науки України через невідповідність змісту підручника до програми, а часто - і до здорового глузду, повідомляє ZIK.

Так, у ньому можна знайти приклади на зразок 12:2=12, або 37-3>35, а замість "Котра година?" підручник запитує "Скільки часу?" і пропонує школярам "накреслити довжину".

На тему: У Табачника кажуть, що підручники не «золоті» - просто технічна помилка

«На жаль, ми вже звикли до того, що помилок багато, і вчитель - добрий вчитель - завжди дасть собі раду. Ми вже відійшли від того стереотипу, що підручник мусить бути аксіомою. Ми вже розуміємо, що в підручниках є помилки, ми звикли до помилок україномовних, граматичних», - каже директор львівської школи Михайло Ерстенюк.

За даними видання, загальний наклад підручника склав 200 000 примірників, які надійшли у кожну третю школу країни.

«Ми ці речі зауважили ще в першому семестрі минулого навчального року, працюючи з підручниками першого класу, де ми побачили невідповідність програмового матеріалу і змістового наповнення підручників, зокрема, підручника з математики», повідомила Галина Слічна - начальник управління освіти Львівської міської ради.

Однак численні звернення освітян до міністерства не дали результату - першокласники й далі починають вивчення математики з "накреслення довжини".