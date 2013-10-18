Табачник стверджує, що в підручниках вдосталь "гуманістичного" патріотизму

Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник запевняє, що патріотизму в нових українських підручниках достатньо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час відкриття Українсько-російської гуманітарної гімназії сьогодні в Києві.

Зокрема, коментуючи заяви експертів про те, що Міністерство освіти у своїй політиці втрачає дух патріотизму, Табачник сказав: «Я можу сказати, що більшість експертів - це вигнані за профнепридатністю колишні чиновники Міністерства освіти».

За словами Табачника, всі підручники «наповнені вихованням патріотизму в гуманістичному його змісті».

«Це любов до своєї Батьківщини, любов до свого народу, і, безумовно, пошана до інших народів, держав, особливо до своїх сусідів», - запевнив міністр освіти України.

Читайте також: Табачник заперечує наявність помилок у підручниках з математики для 1 і 2 класів

Як повідомлялося, раніше президент Міжнародного фонду імені Ярослава Мудрого Валентина Стрелько заявила, що в нових Державних стандартах базової і повної загальної середньої освіти практично відсутній український зміст. «Ми проаналізували підручники з української мови для початкових класів. Це в цілому 743 сторінки. На них – лише 27 тез або речень, де згадуються слова, пов'язані з Україною. Лише двічі у вправах уживається термін «українська мова»: «Українська мова - державна мова України» і "Ми - українці. Мова наша - українська», - зазначає Стрелько. За її словами, разом з тим, у «Книгах для читання» для початкових класів немає розповідей з історії України, про героїв-козаків, героїв боротьби за незалежність України.