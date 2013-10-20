Шторм викинув на берег Грузії пором з українцями
14:39, 20 жовтня 2013Суспільство
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Під час сильного шторму в Поті, на чорноморському узбережжі Грузії, вночі 20 жовтня на берег викинуло пором під прапором Мальти
Як передає Новости-Грузия, пором був завантажений 35 вагонами. За попередніми даними, у складі екіпажу порома було 14 громадян України і 2 громадян Росії. Постраждалих немає.
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На чорноморському узбережжі Грузії вночі 20 жовтня був зафіксований шторм у 5 балів, у деяких місцях він досягав 6 балів.
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