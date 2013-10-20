Шторм викинув на берег Грузії пором з українцями

14:39, 20 жовтня 2013
Суспільство
933 0

Під час сильного шторму в Поті, на чорноморському узбережжі Грузії, вночі 20 жовтня на берег викинуло пором під прапором Мальти

Як передає Новости-Грузия, пором був завантажений 35 вагонами. За попередніми даними, у складі екіпажу порома було 14 громадян України і 2 громадян Росії. Постраждалих немає.

На тему: Керченський пором відновив роботу

На чорноморському узбережжі Грузії вночі 20 жовтня був зафіксований шторм у 5 балів, у деяких місцях він досягав 6 балів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter