Шторм викинув на берег Грузії пором з українцями

Як передає Новости-Грузия, пором був завантажений 35 вагонами. За попередніми даними, у складі екіпажу порома було 14 громадян України і 2 громадян Росії. Постраждалих немає.

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На чорноморському узбережжі Грузії вночі 20 жовтня був зафіксований шторм у 5 балів, у деяких місцях він досягав 6 балів.