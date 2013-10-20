Правозахисник назвав медичну політику України "пасивною евтаназією"

Про це в інтерв’ю Українському тижню повідомив президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

Він зазначив, що недофінансування залишається найбільшою проблемою сфери охорони здоров’я, але головним його компонентом є відсутність нормального механізму відшкодування коштів на лікування громадян.

«Нас уже привчили до того, що ми приходимо до лікарні не лише зі своїми медикаментами, а й із витратними матеріалами, бинтами, крапельницями тощо, бо заздалегідь знаємо, що коли не принесемо самі, то більше їх узяти немає звідки», - зазначив Сердюк, додавши, що більшість громадян незадоволені вартістю препаратів, їхньою недоступністю.

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«Щороку українці віддають за ліки 32 мільярди грн особистих грошей – це 90% витрат на них загалом по країні. Держава, в свою чергу, закуповує їх лише на 4 мільярди грн. Таку політику можна охарактеризувати простим терміном «пасивна евтаназія» (метод «порожній шприц») на відміну від активної евтаназії («повний шприц»), коли застосовуються смертельні ін’єкції. Тобто переважна частина наших співвітчизників просто не можуть лікуватися», - зауважив Сердюк.

Він наголосив, що у більшості країн світу є схема компенсації коштів.

«Принцип простий: лікування громадянина не має призводити до його зубожіння. Пацієнт звертається до медика, той виписує рецепт, з яким хворий йде до аптеки, де або безплатно, або за 20–30% вартості – залежно від хвороби – отримує препарати. Аптека, у свою чергу, одержує від Державного казначейства відшкодування. Такий принцип діє у Великій Британії, Швеції і т.п.», - підсумував Сердюк.