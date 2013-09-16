Ліки в Україні продають на 60% дорожче, ніж у Росії та Білорусі

За його словами, на запит тимчасової слідчої комісії Держінспекція по цінам зробила аналіз цін 29 базових препаратів, які сьогодні продаються в українських аптеках і Держінспекція відзначила, що середні роздрібні ціни вказаних препаратів в Україні вищі, ніж в сусідніх країнах більш ніж на 60%.

Депутат підкреслив, що проблему може вирішити введення в Україні референтних цін на лікарські засоби і медпрепарати. Окрім цього, за його словами, є проблема, пов'язана з постачальниками і імпортерами. "Чи готові вони обмежити свою рентабельність. Не заробляти 35-40%, а заробляти 5-10%", - відзначив він.

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За словами представника МОЗу Віктора Чумака, лобісти крупних імпортерів всіляко заважатимуть введенню референтних цін. "Відчувається опір. Є сумніви, що крупні гравці на фармринку відмовляться від мільярдних доходів", - відзначив він.