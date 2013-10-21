На Харківщині керівник відділу містобудування попався на хабарі у 40 тисяч

На Харківщині за одержання 40 тис. грн хабара затримали керівника одного з районних відділів містобудування та архітектури в області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Олександра Бабікова, посадовця викрили працівники прокуратури та Управління СБУ області.

За даними Бабікова, посадовець погодився допомогти підприємцю позитивно вирішити питання щодо підготовки та видачі дозвільних документів на розміщення торговельного павільйону. Таку допомогу він оцінив у 40 тис. грн.

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Наразі чиновнику оголошено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.