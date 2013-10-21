Укрзалізниця призначила на час канікул додаткові поїзди Київ-Львів

Про це повідомила УНІАН прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, зокрема, потяг №191 відправиться з Києва 26 жовтня о 8:15, а до Львова прибуде о 16:35. Потяг №192 відправиться з Львова також 26 жовтня о 13:32, а до Києва прибуде о 21:39.

Зараз на вказані потяги залишаються у вільному продажі плацкартні, купейні місця і місця класу «люкс».

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Таким чином, завдяки раціональному використанню наявного рухомого складу пасажири одержать для поїздок у напрямку Львова і у зворотному напрямку понад 1400 додаткових місць.

Крім того, «Укрзалізниця» включила додаткові вагони до низки потягів:

один вагон включено до складу потягу № 86/85 Львів - Сімферополь (відправлення зі Львова - 27 жовтня і 2 листопада, з Сімферополя - 28 жовтня і 3 листопада);

один вагон до складу потягу № 88/87 Ковель - Сімферополь (відправлення з Ковеля - 23 жовтня, з Сімферополя - 24 жовтня);

два вагони до складу потягу № 118/117 Чернівці - Київ (відправлення з Чернівців - щодня з 1 по 10 листопада, з Києва - щодня з 2 по 11 листопада); два вагони до складу потягу № 608/607 сполученням Чернівці - Львів (відправлення з Чернівців і Львова - 27 жовтня);

три вагони до складу потягу № 98/97 Ковель - Київ (відправленням з Ковеля - 31 жовтня і 3 листопада, з Києва - 1 і 4 листопада);

один вагон до складу потягу № 92/91 Львів - Київ (відправлення зі Львова - 26, 31 жовтня і 2, 3, 7 листопада, з Києва - 27 жовтня і 1, 3, 4, 8 листопада).

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» постійно здійснює аналіз попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом і проводить роботу із забезпечення цих перевезень, призначаючи додаткові потяги і включаючи додаткові вагони до складу найбільш популярних потягів.

У січні-серпні 2013 року залізниці України перевезли 283,3 млн пасажирів, що відповідає показнику за аналогічний період 2012 року.