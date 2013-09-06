Укрзалізниця за вісім місяців перевезла 283 млн пасажирів

Пасажирооборот національних залізниць за цей період становив 34,806 млрд пас./км , зокрема в дальньому сполученні - 23,642 млрд пас./км . у приміському - 11,165 млрд пас./км., - повідомляє прес -служба «Укрзалізниці».

У серпні обсяг перевезень становив 37,4 млн пасажирів.

Згідно з повідомленням , минулого місяця 100% вантажних поїздів відправлено за розкладом і 98,8 % - слідували точно за графіком.

Серед пасажирських складів без відхилень від розкладу відправлено 99,6 %, слідували - 97,7 % поїздів.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-червні 2013 року збільшили перевезення пасажирів на 22,2 % - до 206,7 млн осіб порівняно з січнем-травнем поточного року.

Довідка УНІАН . «Укрзалізниця» здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо - господарську діяльність залізниць країни. Залізничний транспорт забезпечує 82% вантажних і близько 50% всіх пасажирських перевезень в Україні.

На залізницях України функціонують 1492 залізничні станції, 55 локомотивних і 48 вагонних депо.