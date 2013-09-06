Укрзалізниця за вісім місяців перевезла 283 млн пасажирів
Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» в січні-серпні 2013 року перевезла 283,3 млн пасажирів , що відповідає показнику аналогічного періоду 2012 року.
Пасажирооборот національних залізниць за цей період становив 34,806 млрд пас./км , зокрема в дальньому сполученні - 23,642 млрд пас./км . у приміському - 11,165 млрд пас./км., - повідомляє прес -служба «Укрзалізниці».
У серпні обсяг перевезень становив 37,4 млн пасажирів.
Згідно з повідомленням , минулого місяця 100% вантажних поїздів відправлено за розкладом і 98,8 % - слідували точно за графіком.
Серед пасажирських складів без відхилень від розкладу відправлено 99,6 %, слідували - 97,7 % поїздів.
Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-червні 2013 року збільшили перевезення пасажирів на 22,2 % - до 206,7 млн осіб порівняно з січнем-травнем поточного року.
Довідка УНІАН . «Укрзалізниця» здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо - господарську діяльність залізниць країни. Залізничний транспорт забезпечує 82% вантажних і близько 50% всіх пасажирських перевезень в Україні.
На залізницях України функціонують 1492 залізничні станції, 55 локомотивних і 48 вагонних депо.