Україна обійшла Росію за ціною на бензин серед країн Європи

Ціни на бензин в країнах Європи в третьому кварталі 2013 року основну частину часу змінювалися різноспрямовано , проте вже до кінця вересня, разом зі зростаючими цінами на нафту, автомобільне паливо почало дорожчати практично повсюдно, відзначають експерти. З початку року найбільше зростання цін на бензин спостерігався в Білорусії (на 16,7 %) , Норвегії (на 6,3 %) і Росії (на 6,3 %).

У Великобританії ціни на бензин з октановим числом 95 знизилися на 4,9 %. Вартість 95- го бензину в Норвегії в перерахунку на російські рублі на початок жовтня 2013 року в середньому склала 81,5 рубля ( 20,86 грн) за літр. Другий рядок рейтингу займає Італія - 76 рублів ( 19.47 грн) за літр бензину. На останньому місці рейтингу вперше за останні кілька кварталів розташувався нафтовидобувний Казахстан , де , за оцінками експертів РІА Рейтинг, літр 95- го бензину коштував 29,5 ( 7,55 грн) рубля. На другому з кінця місці знаходиться Білорусія з вартістю бензину на рівні 32,2 рубля (8,25 грн) за літр. Економічні проблеми в цій державі призвели до того , що вперше за довгий республіка поступилася останнє місце партнеру по митному союзу , відзначають експерти.

Росія з середньою ціною на 95 -й бензин на рівні 32,7 рубля ( 8,37 грн) за літр займає 31 місце в рейтингу , замикаючи останню трійку учасників. Найдешевше дизпаливо також у Казахстані, Росії і Білорусії. Експерти РИА Рейтинг порівнюють ціни на бензин серед країн Європи , але при цьому не менший інтерес представляє наведена в дослідженні довідкова інформація з вартості палива на інших континентах. Так, ціна 95 - го бензину в США в третьому кварталі склала 31,6 рубля ( 8,09 грн) за літр, дизпалива - 33,2 рубля ( 8,50 грн) за літр. На середню зарплату житель США міг придбати 3,315 тисячі літрів бензину.