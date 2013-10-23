Нові правила продажу нерухомості роблять безглуздим заниження її вартості

З 1 листопада на ринку нерухомості вводиться її обов'язкова оцінка ліцензованим оцінювачем при здійсненні операцій з купівлі-продажу. Ці правила повинні були набути чинності ще 1 вересня, але були відкладені міністром юстиції Оленою Лукаш на два місяці, нагадують "Вести".

«Знадобиться час для відпрацювання взаємодії нотаріусів та оцінювачів між собою. Колапсу не буде, але будуть паузи, протягом яких нотаріуси будуть перевіряти ще раз отриману інформацію», - дав свій прогноз глава ради директорів компанії M Consulting Group Валерій Мещеряков.

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Хвилювання викликає можлива нестача фахівців-оцінювачів, без участі яких з 1 листопада не буде продаватися жодна квартира За даними Фонду держмайна, з 3500 компаній, що мають право навчати і видавати оцінювачам сертифікати за новими вимогами, відповідну сертифікацію пройшли лише 252.

Втім, чиновники кажуть, що обов'язкову оцінку нерухомості більше відкладати не будуть. «Нових рішень про перенесення дати не приймалося. Тому старі терміни залишилися в силі», - запевнили в Мін'юсті.

Нагадаємо, що разом з процедурою обов'язкової оцінки ліцензованим оцінювачем, вводяться і нові податкові норми, які повинні зробити безглуздим заниження вартості житла, зазначеної в договорі купівлі-продажу. «Податки доведеться платити не з тієї суми, яку сторони погодять і вкажуть в договорі, а з реальної вартості - тієї , що вкаже у своєму висновку оцінювач. Різниця між ними може досягати 30% , а може бути і того більше», - пояснила ріелтор Валентина Призинчук.