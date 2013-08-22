З листопада українці зможуть реєструвати нерухомість через «Укрпошту»

З 1 листопада громадяни України зможуть зареєструвати нерухомість через відділення «Укрпошти», число яких планується збільшити у 7 разів – до 14 тисяч, повідомили УНІАН у прес-службі Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) з посиланням на керівника відомства Дмитра Ворону.

«З 1 листопада громадяни зможуть реєструвати свою нерухомість через відділення «Укрпошти». І якщо зараз по всій Україні працює 2 тисячі відділень, то після введення такої системи реєстрації їх кількість зросте у 7 разів. Ми зробимо наші послуги ближче і доступніше для кожного громадянина», - сказав Ворона.

За даними Укрдержреєстру, окрім реєстрації нерухомості, до першочергового переліку послуг, які надаватимуться спільно з поштовим оператором, ввійде проставляння апостилю на офіційних документах, державна реєстрація юридичної особи і фізичної особи, що має намір стати підприємцем, державна реєстрація змін у засновницьких документах юридичної особи тощо.

Як повідомляв УНІАН, у липні керівники Укрдержреєстру і «Укрпошти» підписали меморандум про співпрацю. За словами першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова, надання послуг через підприємства «Укрпошти» істотно спростить для населення процедуру користування цими послугами.

Довідка УНІАН. Згідно з Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (№ 1085/2010 від 9 грудня 2010 року), в Україні створено Державну реєстраційну службу, на яку покладені повноваження з реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців, реєстрації релігійних організацій, а також функції у сфері реалізації державної політики з питань реєстрації. Органи Державної реєстраційної служби щотижня реєструють близько 4 тисяч суб'єктів підприємництва.