Одесит отримав 9 років в'язниці за вбивство і розчленування дружини

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, Приморський районний суд визнав чоловіка винним у вбивстві своєї співмешканки, державне звинувачення в суді підтримувала прокуратура Приморського району Одеси.

Вирок набув чинності цього тижня.

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Встановлено, що в червні одесит, перебуваючи в квартирі в провулку Волзькому, розпивав спиртне зі своєю співмешканкою. У ході сварки він узяв кухонний ніж і зарізав жінку. Наступного дня, щоб приховати сліди злочину, відрізав у вбитої ноги й викинув їх окремо в різні контейнери для сміття.

Як повідомляв УНІАН, у червні в центрі Одеси в палаючому контейнері міліція, викликана місцевими жителями, виявила обгорілий труп невідомої жінки з ознаками насильницької смерті, у трупа були відсутні нижні кінцівки. За підозрою в скоєнні цього злочину було затримано 43-річного чоловіка загиблої.