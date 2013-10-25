Керівника райвідділу міліції в Сумській області спіймали п'яним за кермом

09:02, 25 жовтня 2013
Суспільство
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За результатами перевірки буде прийнято рішення про доцільність перебування вищевказаного співробітника в органах внутрішніх справ.

Міліціонер був п`яний за кермом / Фото: yugopolis.ru

Один з голів Тростянецького райвідділу міліції сідав за кермо п'яним. Про це стало відомо в результаті спільної перевірки співробітників ДАІ та інспекції особового складу Сумської області, повідомляє Комсомольская правда.

За результатами перевірки буде прийнято рішення про доцільність перебування вищевказаного співробітника в органах внутрішніх справ.

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У зв'язку з фактом начальник УМВС області генерал-майор міліції Віктор Козицький висловив "принципову позицію щодо будь-яких порушень з боку працівників міліції в питаннях дотримання транспортної дисципліни".

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