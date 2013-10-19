П'яні міліціонери врізалися в рейсовий автобус

В Полтавській області двоє нетверезих працівників міліції на легковому автомобілі врізалися в рейсовий автобус.

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ УМВС України в Полтавській області. За їх даними, вчора двоє старших лейтенантів 33-х та 24-х років рухалися в напрямку міста Кобеляки автодорогою Кобеляки - Білики на автомобілі Деу. Поблизу села Кунівка на узбіччі стояв автобус із 17-ма пасажирами. Зупинка автобуса була вимушеною, оскільки спустило переднє колесо. Аби зручно його було замінити, водій автобуса припаркувався на зустрічному узбіччі, вживши для цього відповідних заходів безпеки.

Міліціонер, який керував легковим автомобілем Деу, рухаючись у напрямку міста Кобеляки, скоїв зіткнення з автобусом і з’їхав у кювет.

Унаслідок ДТП один із міліціонерів отримав тілесні ушкодження.

На щастя, ані пасажири, ані водій автобуса не постраждали. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група міліції та комісія з УМВС. У результаті роботи комісія з’ясувала, що обидва старші лейтенанти перебували у нетверезому стані. Наразі триває службове розслідування, матеріали якого будуть передані в прокуратуру для відповідного процесуального реагування. Крім того, керівництво УМВС прийняло рішення про звільнення обох фігурантів ДТП з органів внутрішніх справ.

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