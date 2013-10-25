Найактивніших прихильників Маркова затримали на два місяці

"За підозрою у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, було затримано чотирьох активних учасника цих подій", - повідомляє прес-служба Одеського обласного управління міліції.

Зараз затримані перебувають у слідчому ізоляторі, а розслідування триває, повідомляє Сегодня.

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Нагадаємо, відповідно до зазначеної статті, подібні дії караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Як ми раніше повідомляли, вночі 23 жовтня близько 500 прихильників екс-нардепа влаштували штурм обласного управління міліції в Одесі, а вранці Маркова відправили до Києва рейсовим літаком "Одеса-Бориспіль".