Держдума вимагає від України звільнення Маркова

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький.

«Ми в комітеті у справах СНД, у Державній думі триматимемо ситуацію, пов'язану з Ігорем Марковим, на жорсткому контролі. Ми маємо намір чітко вимагати від влади України швидкого звільнення Ігоря Маркова у зв'язку з необгрунтованим взяттям під варту, саме так це вбачається в Державній думі», - заявив Слуцький.

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Він зазначив, що комітет у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками, у складі якого працюють представники всіх фракцій Держдуми РФ, висловлює різку незгоду й засудження арешту в Україні Маркова.

«Ми пам'ятаємо недавнє рішення Вищого адміністративного суду України про позбавлення Маркова депутатських повноважень. Зараз цей арешт не в'яжеться ні з якими правовими й людськими нормами. Все це говорить про те, що це помста влади України політику Маркову, лідеру партії «Родина» у зв'язку з очевидно займаною ним відверто проросійською позицією», - вважає він.

За його словами, Марков завжди був і залишається прихильником приєднання України до євразійського проекту, починаючи з членства в Митному союзі.

Як повідомляв УНІАН, За даними Управління зв'язків з громадськістю МВС України, йому інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. У міліції нагадали, що йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської обласної адміністрації проходили пікети проти встановлення у місті пам'ятника Єкатерині ІІ. Маркова підозрюють в організації побиття учасників цієї акції, а також безпосередньо у самому побитті пікетувальників.

23 жовтня Печерський районний суд Києва обрав для екс-депутата, доставленого з Одеси до Києва, запобіжний захід у вигляді арешту до 20 грудня.

Довідка УНІАН. 12 вересня 2013 року Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію народного депутата Маркова. Суд порахував доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі № 133 в Одесі, де переможцем було визнано Маркова. Авторами позову до ЦВК є три особи, зокрема екс-депутат Юрій Кармазін.