На пункті прийому металобрухту, де загинув дільничний, знайшли 400 снарядів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на першого заступника прокурора області Володимира Cуходубова, у зв’язку з цим матеріали кримінального провадження, порушеного прокуратурою області, передані до прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Суходубов зазначив, що на сьогодні всі небезпечні предмети вилучені та знешкоджені.

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Він додав, що досудове розслідування встановило, що міліціонер, тримаючи в руках металевий предмет світлого кольору пляшкоподібної форми, здійснив ним декілька ударів об залізобетонні сходи, після чого пролунав вибух.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня в селищі Комсомольське внаслідок вибуху невідомого предмета на пункті прийому металобрухту травмувалося троє людей. Як встановило слідство, вибухнув військовий боєприпас.

Троє чоловіків отримали травми різної ступені тяжкості. Найбільше постраждав дільничний інспектор райвідділу міліції 1987 року народження. Він помер у лікарні.

За фактом вибуху прокуратурою області було розпочате кримінальне провадження за ч 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері – за ч. 2 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки).