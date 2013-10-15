У Харківській області помер дільничний, який постраждав від вибуху

Про це кореспонденту УНІАН стало відомо із джерел у правоохоронних органах.

Сьогодні, 15 жовтня, о 10.00 у прокуратурі Харківської області відбудеться брифінг щодо розслідування обставин вибуху у Зміївському районі.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 жовтня, в селищі Комсомольське Зміївського району Харківської області внаслідок вибуху невідомого предмету травмувалося троє людей.

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Вибух невстановленого предмету (попередньо – військового боєприпасу) стався на пункті прийому металобрухту.

Внаслідок надзвичайної події троє чоловіків отримали травми різної ступені тяжкості. Найбільше постраждав дільничний інспектор райвідділу міліції 1987 року народження. Йому відірвало ноги та руку. За попередньою інформацією, міліціонер на момент вибуху не перебував при виконанні службових обов’язків.

Слідчим відділом прокуратури області дані про подію внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Досудове розслідування триває, проводяться всі необхідні слідчі дії.