Середня зарплата в Україні у вересні зменшилася на 43 гривні

Розмір середньої заробітної плати штатного працівника в Україні у вересні зменшився на 43 грн (1,3%) - до 3261 грн проти 3304 грн у серпні, повідомили в Державній службі статистики України.

Традиційно найвищі зарплати у вересні одержали працівники авіатранспорту - 11 тис. грн. і сфери фінансів і страхування – 6045 грн. Найнижчі – листоноші, чия зарплата в середньому становила 1877 грн.

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Зарплати вищі за середній рівень зафіксовані в промисловості – в середньому 3784 грн, транспорті – 4071 грн, інформації і телекомунікацій - 4608 грн, в науковій сфері – 4165 грн, у сфері мистецтв – 3381 грн. Середня зарплата лікарів і вчителів традиційно виявилася нижчою від середньої – 2362 грн і 2730 грн відповідно.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість з виплати заробітних плат у вересні збільшилася до 1,02 млрд грн, причому 56,7% боргів сформувалися на економічно активних підприємствах.