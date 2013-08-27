У Держстаті кажуть, що середня зарплата в Україні зросла

За даними Держстату, порівняно з липнем 2012 року середня зарплата зросла на 8,8%.

На тему: Держстат: зарплата стала на 380 грн більша

При цьому середня зарплата у промисловості становила 3 895 грн, що на 162 грн більше червневого показника.

Найвищий рівень зарплат традиційно зафіксовано в авіаційному транспорті – 10 538 грн (зниження порівняно з червнем на 199 грн), найнижчий – у поштовій і кур'єрській діяльності – 1 938 грн (зростання на 33 грн).

Зарплата нижче за середню зафіксована у сільському господарстві – 2 571 грн, будівництві – 2 823 грн, у сфері громадського харчування – 2 246 грн, операцій з нерухомістю – 2 848 грн, у сфері охорони здоров'я – 2 552 грн, освіти – 2 982 грн, культури – 3 107 грн, а також у сфері торгівлі і ремонту авто – 3 110 грн.

У регіональному розрізі зарплати вище за середню одержували жителі Києва – 5 238 грн, Донецькій області – 3 901 грн, Луганській області – 3 497 грн, Дніпропетровській області – 3 459 грн і Київській області – 3 474 грн.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата в Україні у червні порівняно з травнем 2013 року зросла на 127 грн, або на 3,9%, – до 3 380 грн.

Середній рівень зарплати у промисловості у червні п.р. перевищив середній показник по країні і становив 3 733 грн, що на 20 грн більше показника за травень.

Найвищий рівень зарплат зафіксовано, як і місяцем раніше, в авіатранспорті – 10 737 грн (проти 10 574 грн у травні). Найнижча зарплата – у поштовій і кур'єрській діяльності – 1 905 грн (проти 1 948 грн у травні).

Обсяг заборгованості по заробітній платі в Україні в липні 2013 року скоротився порівняно з червнем на 4,2 млн. грн, або на 0,4%, і на 1 серпня становив 985,4 млн грн.