Завтра на заході, півночі та сході України очікуються невеликі дощі

На решті території - без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці в Україні подекуди туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°; вдень 12-17°, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 18-22°.

У Києві та області у понеділок вночі - без істотних опадів, вдень місцями невеликі дощі. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 6-11°, вдень 12-17°, у Києві вночі близько 10°, вдень 14-16°.