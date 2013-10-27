Завтра на заході, півночі та сході України очікуються невеликі дощі
12:57, 27 жовтня 2013Суспільство
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Завтра вночі у західних, вдень у північних та східних областях України місцями очікуються невеликі дощі.
Завтра в Україні дощитиме
На решті території - без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вночі та вранці в Україні подекуди туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°; вдень 12-17°, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 18-22°.
У Києві та області у понеділок вночі - без істотних опадів, вдень місцями невеликі дощі. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 6-11°, вдень 12-17°, у Києві вночі близько 10°, вдень 14-16°.
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