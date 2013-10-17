Погода в Україні погіршується

Завтра, 18 жовтня, у південній частині, східних та більшості центральних областей України очікується погіршення погодних умов: пройдуть дощі, місцями сильні, у південних районах Криму - потужні зливи.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На півдні країни можливі пориви вітру 15-20 м/с, вдень в горах Криму до 25 м/с

Температура вночі 9-14°, вдень 11-16°, в Криму та Приазов'ї до 19°.

На решті території буде хмарно з проясненнями; вночі та вранці без істотних опадів, подекуди туман, вдень місцями невеликий дощ (на Сумщині помірний). Вітер переважатиме північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 8-13° тепла, у Карпатах вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

У Києві та області очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі та вранці без істотних опадів, подекуди туман. Вдень місцями пройде невеликий дощ. Температура на Київщині вночі 5-10°, вдень 8-13°. У м. Києві температура вночі 8-10°, вдень 11-13°.