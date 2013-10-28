ЄС має намір виділити 4 млн євро на спільні проекти України з Молдовою

Європейський союз має намір виділити трьом регіонам України - Чернівецькому, Одеському й Вінницькому - на різні спільні проекти з Молдовою близько 4 млн євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Одесі в ході презентації програми «Україна-Молдова» повідомила експерт із комунікацій програми територіальної співпраці країн Східного партнерства Тетяна Дерев‘янкіна.

«Особливість даної програми в тому, що не буде європейських контролерів», – сказала Дерев‘янкіна.

Вона уточнила, що проекти будуть як розроблятися, так і реалізовуватися лише українськими та молдавськими організаціями.

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«Пріоритети співпраці – соціально-економічний розвиток, підвищення якості життя людей, які проживають на прикордонних територіях, проблеми, які характерні локально для цих регіонів по обидві сторони кордону», - сказала Дерев‘янкіна.

Приймаються екологічні, освітні, спортивні проекти, а також – у сфері культурного обміну.

За словами Дерев‘янкіної, в програмі можуть брати участь різні організації, окрім релігійних, виключаються також - політичні партії й комерційні структури.

«Основна умова – присутність у проекті представників і України, і Молдови», - пояснила Дерев‘янкіна.

Передбачається, що заявки почнуть приймати в липні 2014 року, на визначення переможців відводиться кілька місяців, на безпосереднє виконання проектів відводиться два роки (2015-2016 рр.).