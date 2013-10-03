Прогнози негативних наслідків Асоціації з ЄС не мають підстав – радник Представництва ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в Києві заявив перший радник, керівник секції економічного, регіонального і соціального розвитку Представництва Європейського Союзу в Україні Хосе Роман Леон Лора.

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«Усі негативні прогнози – це предмет фантазій. Серйозні наукові дослідження не показують катастрофічного ефекту від асоціації - немає і бути не може. Якщо цього не сталося в Польщі, Чехії чи Словаччині – чому це має статися в Україні?», - сказав Лора.

Він наголосив, що Україна не є полігоном для експериментів. «Ця модель випробувана в багатьох країнах, і ми впевнені, що Україна й українська влада здатні продовжувати й успішно її реалізовувати», - сказав дипломат.

На його думку, той факт, що українські виробники переходитимуть на європейські стандарти, виявиться суттєвим позитивом для України. «Ми часто забуваємо те, що, переходячи на європейські стандарти, українська промисловість автоматично переходить на світові стандарти. Тобто експорт в ЄС автоматично означає експорт до решти країн світу», - наголосив Лора.

Як повідомляв УНІАН, раніше у вересні помічник Президента Росії Сергій Глазьєв стверджував, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС означає дефолт для України, запобігання якому вимагатиме від Європейського Союзу не менш як 35 млрд дол.

Разом з тим, прем`єр-міністр Микола Азаров наголосив, що адаптація українських технічних регламентів до вимог Євросоюзу обійдеться Україні впродовж 10 років у 165 млрд євро.

У свою чергу керівник Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський стверджував, що прогнози про можливий крах української економіки і про дефолте у разі підписання й імплементації Угоди про асоціацію з ЄС значною мурою перебільшені і висловлюються людьми, які бояться успіху в процесі асоціації України з ЄС. На його думку, в перспективі асоціація з ЄС дасть змогу збільшити ВВП України в середньому на 6%, а щорічна економія українських експортерів на сплаті мит становитиме близько 750 млн. євро на рік.