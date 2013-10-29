Бізнес в Україні став витрачати менше часу на сплату податків

«Ми системно працюємо над спрощенням процедур і часу для сплати податків. Зменшення документації , скорочення звітності , прискорення формальностей , розвиток електронних сервісів - все це дозволяє платнику економити час і , відповідно, робить умови роботи бізнесу в Україні більш комфортними» , - цитує прес -служба міністра доходів і зборів Олександра Клименко.

За його словами , показником поліпшення бізнес -клімату в Україні стали результати дослідження Doing Business -2014, які були оприлюднені Світовим банком сьогодні, 29 жовтня.

«Приємно, що Україна назвали державою, яка досягла найбільших результатів у поліпшенні регуляторного середовища всіх країн у 2012-2013 роках. Це висока оцінка , але не межа нашого потенціалу . Тим більше що глобальна конкуренція за інвестора зростає. У цьому році в світі було реалізовано на 18% більше регуляторних реформ , ніж минулого. Так що Україна повинна працювати над поліпшенням бізнес-клімату ще активніше » , - зазначив Клименко.

За словами міністра , Міндоходов планує направити подальші зусилля на поглиблення "дебюрократизації " . Зокрема , планується подальше спрощення декларації на прибуток, спрощення процедури подання декларації з ПДВ , подальше зближення бухгалтерського та податкового обліку , розвиток електронних сервісів.

Крім того , у митній сфері міністерство орієнтується на автоматизацію всіх процесів на митниці , підвищення ефективності системи аналізу ризиків , зниження впливу людського фактора, скорочення часу підготовки дозвільних документів.

За словами міністра, «при синергії скорочення часу на реєстрацію бізнесу і його ведення, Україна в майбутньому отримає позитивний тренд збільшення підприємницької активності. І завдання міністерства - це синергію забезпечити».

Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла до п'ятірки провідних країн світу , що показали найбільш яскраві успіхи в сфері реформування системи державного управління економікою та спрощення ведення бізнесу , поліпшивши свої позиції в рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу (Doing business - 2014) відразу на 25 пунктів - до 112 місця, хоча ще роком раніше Україна займала 137 місце.

Україна також отримала найвищу оцінку - «8 з 10» - за показником проведених в країні реформ, спрямованих на поліпшення ділової активності та спрощення ведення господарської діяльності підприємств, включаючи підприємства малого і середнього бізнесу.