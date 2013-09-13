Міндоходів розробить норми для нового закону про податки

Дані акти регулюватимуть ведення бухгалтерської звітності в рамках трансфертного ціноутворення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході круглого столу повідомив начальник відділу трансфертного ціноутворення Міндоходів Микола Мішин.

“Найближчим часом будуть прийняті й опубліковані проекти нормативних документів для подальшого впровадження норм трансфертного ціноутворення”, - сказав Мішин. Крім того, він повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання громадської ради при Міндоходів із питання трансфертного ціноутворення.

“Правила трансфертного ціноутворення складні, тому Міндоходів і бізнес освоюють їх разом. У цьому нам допомагає громадська рада при Міндоходів. Найближчим часом буде засідання громадської ради, на якій трансфертне ціноутворення буде одним їх ключових питань”, - сказав Мішин, підкресливши, що Міндоходів відкрите для діалогу з цього питання.

“Трансфертне ціноутворення - це нова норма для податківців і для всіх секторів економіки. Питання розмивання бази оподаткування й виведення капіталів актуальне для всіх країн, і Україна не могла залишитися осторонь”, - сказав Мішин.

При цьому він підкреслив, що норми трансфертного ціноутворення носять позитивний характер як для держави, оскільки забезпечують додаткові надходження до бюджету, так і для бізнесу, оскільки несуть єдині правила ціноутворення, підвищуючи таким чином інвестиційну привабливість України.

“Коли іноземний капітал бачить зрозумілі, апробовані правила, йому простіше ухвалювати рішення прийти в Україну, а Україні — знайти нових партнерів”, - сказав Мішин.

Він також закликав український бізнес, зокрема сектори зі спеціальним режимом оподаткування, зокрема аграріїв, поступово готуватися до використання норм трансфертного ціноутворення, оскільки це загальносвітова практика.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України про трансфертне ціноутворення», прийнятий Верховною Радою 4 липня, розроблений Міністерством доходів і зборів, який вперше передбачає механізм боротьби з виведенням прибутку підприємств в офшорні зони й країни з низьким рівнем оподаткування.

Як очікується, введення норм цього закону дозволить Україні додатково залучити до державного бюджету до 20 млрд грн протягом трьох років, а також побудувати дієву систему контролю за трансфертним ціноутворенням.

Закон набув чинності з 1 вересня 2013 року. Подача перших податкових звітів, згідно з новим законодавством, почнеться вже в 2014 році.