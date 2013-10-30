Рівень безробіття в Україні нижчий за середні показники в ЄС - Янукович

Президент України Віктор Янукович зазначає, що з початку року в Україні працевлаштовано понад 600 тисяч осіб і рівень безробіття знизився до 8%, що є нижчим за середні показники по єврозоні - 11%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав під час урочистого зібрання з нагоди Дня працівника соціальної сфери.

Він відзначив, що за останні три роки було прийнято сучасну соціальну законодавчу базу. “Завдяки новому закону про зайнятість, запущено додаткові механізми створення робочих місць, забезпечено роботою найбільш вразливі на ринку праці категорії громадян”, - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня міністр соціальної політики України Наталія Королевська повідомила, що рівень безробіття в Україні, за методологією Міжнародної організації праці, в першому півріччі 2013 року скоротився до 7,5% проти 8,4% за підсумками аналогічного періоду минулого року. При цьому вона повідомила, що за тими ж оцінками МОП рівень безробіття в Європі становить близько 11%.

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У жовтні 2012 року уряд схвалив програму сприяння зайнятості населення і стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року. Тоді ж в Кабміні наголошували, що в результаті реалізації програми в 2017 році кількість зайнятого населення збільшиться до 21,4 млн. осіб, з яких офіційно працевлаштованими будуть майже 17 мільйонів.

При цьому очікуваний рівень безробіття повинен скоротитися до 6,3% в 2017 році, а серед молоді він становитиме 13% проти 19% у 2012 році.

В абсолютних цифрах кількість безробітних серед працездатного населення України, за методологією МОП, у січні-червні становила 1,7 млн. осіб.