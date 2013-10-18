У Сумах безробітним заборгували 4,5 мільйони

У Сумах борг тим, хто отримує допомогу по безробіттю, сягнув понад 4,5 мільйона гривень.

Про це УНІАН повідомив директор міського центру зайнятості Микола Кухтик.

«Ситуація із соціальними виплатами є критичною. Борг по допомозі безробітним становить понад 4,5 мільйона гривень. Зокрема, люди не отримали гроші за серпень і вересень. У нас 3 тисячі безробітних. Причому, є сімейне безробіття, де не працюють чоловік, жінка, діти», - зазначив Кухтик.

За його словами, також поки що не виплачена заробітна плата за вересень і працівникам самого центру зайнятості.

Читайте також: На Сумщині вже понад півроку немає грошей на довибори в облраду

При цьому директор центру зайнятості наголосив, що центр апелював до прокуратури та Держказначейства, але відповідь звідти надійшла невтішна.

«Кажуть, чекайте своєї черги, спочатку ми платимо соціально захищені статті. Але зарплата – це соціально захищена стаття. Я вважаю, що це – цинізм», - підкреслив Кухтик.