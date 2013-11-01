Кременчуцькі таксисти перекрили рух з вимогою покарати злочинця

У Кременчуці (Полтавська обл.) таксисти-мітингувальники перекрили рух транспорту в центрі міста, висловлюючи підтримку своєму колезі, на якого напали і ледь не вбили двоє чоловіків.

Як передає кореспондент УНІАН, о 13.00 біля ДК "Кредмаш" кременчуцькі таксисти почали проводити Мітинг солідарності.

Потім мітинг переріс у перекриття дороги. Водії, які потрапили в затор через мітингувальників, не підтримують таксистів. Маршрутки об'їжджають присутніх по тротуарах. На даний момент у заторі стоїть велика кількість автомобілів, а також тролейбуси. На місце мітингу прибули співробітники ДАІ.

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«Нашого таксиста ледь не вбили цього літа, перерізавши горло - двоє чоловіків напали на нього, завдали ножове поранення і викрали машину. Дивом молода людина вижила і врятувалася. Одного з нападників затримали відразу. А ось його спільника якийсь час розшукувала міліція. Тепер один із підозрюваних на волі», - говорять таксисти.

Вони вважають, що кожний із двох нападників має спокутувати свою провину в місцях позбавлення волі.

У Кременчуцькому райвідділі міліції підтверджують, що, дійсно, один із підозрюваних у цьому злочині зараз на волі. За словами правоохоронців, і міліція, і прокуратура подавали клопотання про взяття під варту обох підозрюваних, проте заарештували лише одного.