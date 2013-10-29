У Добропіллі Донецької області таксисти затримали грабіжника магазину і передали міліції.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Добропільського міськвідділу міліції, продавець розповіла, що ввечері в невеликий магазин, де вона працювала, зайшов невідомий хлопець і відразу ж замкнув на замок вхідні двері.

Потім зловмисник дістав ніж і зажадав, щоб жінка віддала йому всі гроші з каси і свої золоті прикраси. Отримавши необхідне, грабіжник вибіг з приміщення і спробував сховатися.

Потерпіла вибігла за ним на вулицю і, побачивши неподалік таксистів, попросила їх затримати зловмисника, а сама повідомила про подію в міліцію.

Таксистам вдалося затримати грабіжника і передати його міліціонерам.

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З'ясувалося, що підозрюваний мав кілька судимостей, востаннє звільнився з місць позбавлення волі в серпні поточного року.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 КК України (розбій). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Фігурантові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.