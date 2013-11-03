Свободівці закидали "Російський марш" у Миколаєві димовими шашками (фото)
Група українських націоналістів закидала "димовухами" російських колег під час ходи, присвяченої російському Дню Єдності
Близько 60-ти представників громадських організацій «Русич-Николаев», «Русский клуб», «Русское единство» та політичної партії «Русский блок» вийшли 3 листопада, напередодні Дня російської єдності на вулицю Радянську з метою закликати до об'єднання України з Росією і Білорусією, повідомляють НикВести.
Учасники акції кричали "Україна, Росія, Білорусь - разом ми свята Русь".
На перетині з вулицею Микільська мітингувальники зустрілися з нечисленною групою українських націоналістів, які вигукували «Смерть окупантам», «Буде Україна вільна», «Чемодан - вокзал - Росія».
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Якоїсь миті в ходу російських націоналістів полетіла димова шашка.
Відразу після цього міліція затримала двох підозрюваних в порушенні громадського порядку та потягнула їх до патрульної машини.
Всього громадський порядок на акції охороняло 40 співробітників міліції.