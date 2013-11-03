Свободівці закидали "Російський марш" у Миколаєві димовими шашками (фото)

Близько 60-ти представників громадських організацій «Русич-Николаев», «Русский клуб», «Русское единство» та політичної партії «Русский блок» вийшли 3 листопада, напередодні Дня російської єдності на вулицю Радянську з метою закликати до об'єднання України з Росією і Білорусією, повідомляють НикВести.

Учасники акції кричали "Україна, Росія, Білорусь - разом ми свята Русь".

На перетині з вулицею Микільська мітингувальники зустрілися з нечисленною групою українських націоналістів, які вигукували «Смерть окупантам», «Буде Україна вільна», «Чемодан - вокзал - Росія».

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Якоїсь миті в ходу російських націоналістів полетіла димова шашка.

Відразу після цього міліція затримала двох підозрюваних в порушенні громадського порядку та потягнула їх до патрульної машини.

Всього громадський порядок на акції охороняло 40 співробітників міліції.