Американцям порадили остерігатися «Русского маршу»

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті дипмісії, пише Лента.ру.

Як зазначили дипломати, під час акції можуть відбутися спалахи насильства, хоча захід і охоронятиме велика кількість поліцейських. У посольстві, втім, додали, що агресія учасників «Русского маршу» не буде спрямована безпосередньо в бік громадян США.

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Дипломати попередили і про можливі спонтанні акці націоналістів в інших районах міста, а також про можливі відповідні акції супротивників праворадикалів. Про кого саме йдеться, у повідомленні не уточнюється. Раніше провести відповідний марш погрожували у Федерації мігрантів Росії.

Влада Москві 1 виступить: із заявою, в якій пообіцяла припинити будь-які провокації під час маршу, повідомляє «Інтерфакс». За словами глави департаменту регіональної безпеки Москви Олексія Майорова, поліція готова в разі небезпеки для громадян заборонити захід, хоча на сьогоднішній день ніякої інформації про погрози у влади немає.

«Русский марш», погоджений з мерією Москви, розпочнеться о 12:00 4 листопада і пройде між метро «Любліно» і «Братиславська». Дозволена кількість учасників - 15 тисяч осіб. Один з організаторів заходу Дмитро Дьомушкін раніше заявив про те, що на марш прийде удвічі більше людей.

Акція відбудеться менш ніж через місяць після погромів за участю націоналістів в Бірюльово. Вони відбулися після вбивства місцевого жителя Єгора Щербакова, яке, за версією слідства, скоїв уродженець Азербайджану Орхан Зейналов.