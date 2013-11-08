Українських мисливців за піратами судитимуть в Індії 13 листопада

В Індії судове засідання у справі членів екіпажу судна Seaman Guard Ohio, серед яких - троє громадян України, заплановано на 13 листопада.

Про це повідомив у коментарі УНІАН директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

«30 жовтня судом було відхилено клопотання про зміну арештованим запобіжного заходу. На 13 листопада запланований розгляд судом міста Тутікурін висунутих затриманим звинувачень по суті», - сказав Перебійніс.

За його словами, у ході цього судового засідання захист має намір надати більш детальні докази того, що зброя на борту судна перебувала легально.

Як сказав Перебийніс, троє громадян України продовжують утримуватися під вартою у центральній в'язниці Пужаль, яка знаходиться в 40 км від міста Ченнай - столиці індійського штату Тамілнад.

Перебийніс повідомив, що Посольство України в Індії тримає це питання на контролі, зокрема, питання умов утримання українців. «У взаємодії з дипломатами інших країн, громадяни яких перебували на цьому судні, а також адвокатами, українські дипломати також тримають на контролі питання щодо лінії захисту», - додав речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, індійська поліція 11 жовтня заарештувала 35 членів екіпажу судна Seaman Guard Ohio, серед яких троє громадян України - капітан, старший помічник і охоронець.

Екіпажу пред'явлені звинувачення у незаконному зберіганні зброї і боєприпасів, а також незаконному придбанні пального. Команда судна запевняла, що судно займається наданням охоронних послуг, і наявна зброя легальна.

Старший помічник в результаті нервового стресу намагався накласти на себе руки.

Капітан судна заявив, що судно не порушувало 12-мильну зону територіальних вод Індії.