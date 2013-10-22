Індію попросять відпустити українців із затриманого судна під заставу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Сьогодні очікується подача адвокатами членів екіпажу клопотання про заміну запобіжного заходу заарештованим громадянам на звільнення під заставу”, - сказав він.

За його словами, очікується, що в найближчі дні, можливо, навіть завтра відбудеться судове засідання у цій справі, і МЗС України розраховує, що це клопотання суд задовольнить.

Перебийніс також повідомив, що Посольство України в Індії направило до МЗС цієї країни ноту з проханням дати офіційне роз'яснення юридичних підстав для затримання судна та екіпажу, а також висловило вимогу до індійської сторони забезпечити належні умови утримання українських громадян.

Як сказав Перебийніс, сьогодні у в'язниці відбулась зустріч консула України із затриманими громадянами України. У ході зустрічі було з'ясовано, що стан здоров'я українців задовільний, у тому числі й старшого інженера, який намагався накласти на себе руки. “Нашим консулом було з'ясовано, що таку спробу (самогубства) він здійснив в результаті нервового стресу”, - додав Перебийніс. Він зауважив, що зараз стан здоров'я українця задовільний, він перебуває у нррмальному психологічному стані.

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Крім того, під час зустрічі капітан судна заявив, що судно не порушувало 12-мильну зону територіальних вод Індії.

Як повідомляв УНІАН, індійська поліція 11 жовтня заарештувала 35 членів екіпажу судна Seaman Guard Ohio, у складі якого троє українців - капітан, старший помічник та охоронець.

Індійська влада з'ясовує, чи могло судно брати участь у незаконному перевезенні зброї. Команда запевняла, що судно займається наданням охоронних послуг, і наявна зброя легальна.

21 жовтня МЗС України підтвердило інформацію про спробу самогубства одного з громадян України - члена екіпажу Seaman Guard Ohio.