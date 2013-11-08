П'ятьох донецьких міліціонерів, які катували людей, посадили на 5 років

У Донецьку прокуратура оскаржила вирок п'яти колишнім міліціонерам, засудженим до 5 років позбавлення волі за насильство над затриманими, як дуже м'який.

Як повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі прокуратури Донецька, прокуратура вимагає суворішого покарання для міліціонерів, які звинувачені у тортурах.

Так, було встановлено, що в лютому 2013 року п'ятеро працівників міліції доставили до відділення чотирьох молодих людей. Приводом для цього стала підозра у здійсненні ними крадіжки металобрухту в садовому товаристві.

У відділенні міліції до потерпілих застосовувався фізичний і психологічний тиск. Після цього правоохоронці вимагали передати їм грошові кошти у розмірі 8 тис. грн за те, щоб не притягати до кримінальної відповідальності за нібито скоєну крадіжку в садовому товаристві.

Частину грошей правоохоронці одержали, після чого потерпілі звернулися до прокуратури Пролетарського району Донецька.

За даним фактом прокуратурою було розпочато кримінальне провадження за ст.127 (катування), ст. 190 (шахрайство), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст.365 (перевищення влади або службового становища) КК України.

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Після завершення розслідування, яке проводилося прокуратурою району, звинувачення були пред'явлені двом оперуповноваженим, дільничному, водієві-міліціонеру і начальнику відділення міліції.

Пролетарський районний суд у жовтні поточного року визнав п'ятьох правоохоронців винними у скоєнні інкримінованих їм злочинів і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Але, за словами старшого прокурора Пролетарського району Донецька Юлії Хейфець, прокуратура вважає вирок дуже м'яким, у зв'язку з чим направила цього тижня апеляційну скаргу до суду вищої інстанції і «вимагатиме для колишніх працівників міліції суворішого покарання».

Згідно з інформацію, наданою УНІАН неофіційними джерелами, наближеними до правоохоронних, засуджені міліціонери били затриманих громадян, надягали на них протигази і душили.