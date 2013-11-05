Лутковська каже, що зараз міліція значно рідше катує українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська під час розширеного засідання Експертної ради при Представнику Уповноваженого з питань реалізації національного превентивного механізму проти тортур сьогодні в Києві.

«На сьогодні я констатую значне зменшення випадків тортур в органах внутрішніх справ з метою отримання відомостей. Зокрема, після набрання чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом», - сказала омбудсмен.

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За її словами, усунено основну мету тортур, яка була в старому кодексі, – визнання було покладено в основу звинувачення і після цього справа потрапляла до суду.

«Завжди ми говорили, що основна причина (тортур – УНІАН) не в тому, що б'ють міліціонери, а основна причина в тому, що суд приймає одержане у результаті тортур як доказ. На сьогодні ситуація змінилася, і всі докази підлягають оцінці слідчим суддею. Я на сьогодні жодного разу не стикалася з тим, що може побити суддя. У зв'язку з цим, кількість скарг на побиття скоротилася в рази. Не припинилася взагалі, але скоротилася. Якщо залишилося, то як якась звичка правоохоронних органів (добиватися визнання) таким чином, інакше не навчили», - відзначила Уповноважений ВР з прав людини.

Лутковська також висловила сподівання, що у процесі подальшої реалізації КПК тортури зовсім зникнуть.

Як повідомляв УНІАН, новий Кримінальний процесуальний кодекс України набрав чинності 20 листопада 2012 року.