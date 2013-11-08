Україна запропонувала Болгарії допомогу з поглиблення русла Дунаю

Українські фахівці можуть допомогти Болгарії у питанні поглиблення русла Дунаю на болгарсько-румунській ділянці річки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з міністром закордонних справ Республіки Болгарія Крістіаном Вігеніним.

«Ми свого часу провели роботи з поглиблення русла своєї ділянки Дунаю. І якщо Болгарія бажає скористатися нашим досвідом і послугами, то ми готові до співпраці. Я готовий направити міністра інфраструктури для того, щоб він міг ознайомити болгарських колег з нашими можливостями», - сказав Азаров.

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За його словами, для активізації вантажоперевезень між країнами потрібно в першу чергу поглибити русло Дунаю на болгарсько-румунській ділянці.

Міністр закордонних справ Болгарії у свою чергу зазначив, що цей проект для болгарської сторони є одним із пріоритетних, і фінансується ЄС у рамках так званої “Дунайської стратегії” .

«Якщо українські компанії мають відповідний досвід роботи, то ми їх готові запросити, щоб перейняти цей досвід, коли ми почнемо роботу за цим проектом», - заявив міністр.