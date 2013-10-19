Нафтову пляму в Дунаї частково ліквідовано

МНС Одеської області застосували спецзасоби для боротьби з плямою нафтопродуктів, яка припливла Дунаєм з Європи в Україну.

"Станом на 17:00 п'ятниці Ренійським портом за допомогою буксира "Романов" і "Нафтозбиральники-5" встановлено бонові огорожі та проведено частковий збір залишків нафтопродуктів із застосуванням порошку "Еконадін", - повідомили в МНС.

Враховуючи, що пляма складається з легких фракцій нафтопродуктів, вона зменшується сама по собі, оскільки відбувається випаровування.

"Витікання нафтопродуктів відбувається повільно і утворює тонку плівку, - зазначають в екологічній інспекції. - Швидше за все, природа і шторм зроблять своє - частина палива випарується, а частина - розчиниться у воді. Зараз узбережжю нічого не загрожує".

Експерти у відповідь кажуть, що применшувати небезпеку можливих наслідків не варто, і продовжують вимірювати концентрацію нафтопродуктів у воді.

Ситуацію можуть виправити бактерії.

"У воді живуть окислювальні бактерії, - говорить аналітик Українського центру екології моря. - Вони харчуються нафтою і переробляють її у вуглеводні. Цей спосіб очищення води - найнадійніший".