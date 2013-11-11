Опальний екс-депутат Марков в грубій формі відмовився від аналізу крові

У екс-депутата Ігоря Маркова, який перебуває в ізоляторі тимчасового утримання, в Києві, намагалися зробити забір крові.

"Ігор Олегович відмовив у грубій формі, бо не вважає за потрібне співпрацювати з фальсифікаторами", - повідомив у коментарі "Сегодня" адвокат політика Олександр Казарновський.

За словами адвоката, до Маркова прийшов молодий слідчий, якого раніше ніхто не бачив, без медсестри, понятих та адвоката, і вимагав здати кров.

"Я думаю, у нього хочуть взяти кров, щоби побризкати нею на речдоки і звинуватити Ігоря Олеговича в якихось злочинах. Проти нього вже сфабрикували дві справи - ​​хуліганство і фальсифікації на виборах, використовуючи кров підслідного, його можуть звинуватити як у черговому хуліганстві, так і пришити йому, наприклад, вбивство", - переконаний Казарновський.