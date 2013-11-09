Квартири кількох прибічників екс-депутата Маркова обшукали

В Одесі вчора увечері пройшли обшуки в квартирах чотирьох прихильників заарештованого позбавленого мандата депутата Верховної Ради Ігоря Маркова. Про це повідомила прес-служба партії «Родина», лідером якої є Марков.

Згідно з повідомленням, обшуки пройшли у учасників подій під будівлею Головного управління МВС в Одеській області в ніч з 22 на 23 жовтня.

«Обшуки пройшли у депутата Одеської міськради від партії «Родина» Сергія Бовбалана, депутата обласної ради Костянтина Грінченка, активіста «Родини» Геннадія Данька, який на сьогодні перебуває в СІЗО, й активіста «партії Сталіна» Валентина Дорошенка», - заявили в прес-службі.

Як у ній стверджують, міліціонери шукали матеріали, які підтверджують участь вказаних людей «у подіях під облУВС в ніч з 22 на 23 жовтня».

Як уточнили в партії «Родина», Бовболан є фігурантом у справі, порушеній міліцією за фактом порушення громадського порядку в ніч з 22 на 23 жовтня під час мітингу і штурму адмінбудівлі обласного УВС під час затримання Марков.

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Як повідомляв УНІАН, учора, 8 листопада, в Одесі пройшов обшук у квартирі кандидата в депутати Верховної Ради, тимчасового виконувача обов'язків керівника партії «Родина» Вадима Савенка. Валентин Дорошенко і Костянтин Грінченко - під домашнім арештом, Геннадій Данько – перебуває під вартою.

Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ. 22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. До самого ранку прихильники Маркова тримали в облозі обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям з боєм вдалося вивести затриманого Марков з будівлі і відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці. 31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.