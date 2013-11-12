На кордоні з Росією в силу вступили нові правила Митного союзу
Для оформлення вантажів та транспортних засобів перевізникам в пунктах пропуску потрібно буде надати необхідні сертифікати для в'їзду на територію Російської Федерації.
Із сьогоднішнього дня набули чинності нові правила транзиту товарів на територію Митного союзу на всій ділянці кордону України з Росією.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
"Із 12 листопада 2013 року на всьому російсько-українському державному кордоні митними органами Росії почнеться реалізація заходів щодо забезпечення дотримання транзиту товарів, що ввозяться на митну територію Митного союзу", - сказано в повідомленні.
Раніше такі нововведення були впроваджені в пунктах пропуску на кордоні Росії з Україною в межах Луганської та Донецької областей.
Згідно з новими правилами, для оформлення вантажів і транспортних засобів перевізникам у пунктах пропуску потрібно буде надати необхідні сертифікати для в'їзду на територію Російської Федерації.