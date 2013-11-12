На кордоні з Росією в силу вступили нові правила Митного союзу

Із сьогоднішнього дня набули чинності нові правила транзиту товарів на територію Митного союзу на всій ділянці кордону України з Росією.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Із 12 листопада 2013 року на всьому російсько-українському державному кордоні митними органами Росії почнеться реалізація заходів щодо забезпечення дотримання транзиту товарів, що ввозяться на митну територію Митного союзу", - сказано в повідомленні.

Раніше такі нововведення були впроваджені в пунктах пропуску на кордоні Росії з Україною в межах Луганської та Донецької областей.

Згідно з новими правилами, для оформлення вантажів і транспортних засобів перевізникам у пунктах пропуску потрібно буде надати необхідні сертифікати для в'їзду на територію Російської Федерації.