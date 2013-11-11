З вівторка черги з фур можуть вишикуватися по всьому кордону з Росією

З 12 листопада 2013 року на всьому російсько-українському державному кордоні митними органами Росії розпочнеться реалізація заходів по забезпеченню дотримання транзиту товарів, які ввозяться на митну територію Митного союзу.

Про це повідомляє прес-служба української Держприкордонслужби.

Раніше такі нововведення були запроваджені в пунктах пропуску на кордоні Росії з Україною в межах Луганської та Донецької областей.

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Відповідно до нових правил, для оформлення вантажів та транспортних засобів перевізникам у пунктах пропуску потрібно буде надати необхідні сертифікати для в’їзду на територію Російської Федерації.

Нагадаємо, влітку російська митниця посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що поставки їхніх товарів на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол.

Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики «Рошен». Експерти обох країн пов`язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії змусити Україну вступити до Митного союзу або перешкодити підписанню Україною Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС.